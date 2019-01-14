Смертельный грипп: в Киеве умерли еще два человека, среди них – врач

В 2019 в Киеве от гриппа умерли уже три человека. На прошлой неделе, с 6 по 13 января, зафиксировали два смертельных случая.

Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

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По его словам, первый случай произошел 6 января. Умер 54-летний мужчина, который обратился за медицинской помощью почти на пятый день.

"А 7 января зарегистрировали еще одну смерть. Это 43-летний мужчина, медик, который лечился самостоятельно. Тоже обратился за помощью поздно. В обоих случаях обнаружили хронические заболевания", – отметил Чумак.

По словам директора Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, в течение отчетного периода, начиная с октября 2018 года, в Киеве зарегистрировано 6 летальных случаев от осложнений после гриппа.



Симптомы грипа

Напомним, с начала 2019 года уже пять человек умерли от гриппа в Украине, с начала эпидсезона в октябре прошлого года зафиксировано уже 13 смертей от гриппа.

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