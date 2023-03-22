Сначала попадание, а потом сирены: почему воздушная тревога в Запорожье сработала не сразу

В Запорожье сигнал воздушной тревоги раздался уже после ракетного удара по многоэтажке. Это объясняется тем, что город расположен недалеко от линии боевого столкновения.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что Запорожье – это прифронтовой город.

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Почему тревога в Запорожье сработала не сразу

По словам Игната, не раз были случаи, когда российские террористы атаковали и в это время не раздавался сигнал воздушной тревоги. Относительно Запорожья эксперт объяснил, что это прифронтовой город. Он расположен недалеко от линии боевого столкновения.

По предварительной информации, во время удара была реактивная система залпового огня. Вероятно, Торнадо-С.

То есть, это реактивная артиллерия, которая летит очень быстро. От пуска до попадания – секунды,

– объяснил Игнат.

Так что, если у наших Сил обороны есть возможность оповестить, то это делается. Но если нет соответствующих разведданных, то могут быть подобные террористические атаки врага, подчеркнул Игнат.

Ракетный удар по дому в Запорожье: все, что известно

Оккупанты 22 марта нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье. В результате обстрела обрушились этажи, а также горят балконы.

Андрей Ермак сообщил, что российские захватчики обстреляли жилые дома Запорожья, а также остров Хортица.

На циничность захватчиков уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия со зверской жестокостью обстреливает город.

В соседнем многоэтажном доме, который получил повреждения, началась утечка газа. Сейчас ожидают специалистов, которые смогут решить проблему.

В результате трагедии известно об одном погибшем человеке, который умер в больнице.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил о 17 пострадавших, среди которых двое детей. По его информации, в тяжелом состоянии 4 человека и 7 в легком.

Предварительно, Россия нанесла удар шестью ракетами.

Кстати, одна из ракет застряла в доме и не разорвалась. В сети обнародовали соответствующее фото.

Торнадо-С – это российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров, разработанная как легкая и универсальная версия системы "Смерч" (БМ-30, 9К58).