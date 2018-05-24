Чипсет Snapdragon 710: сравнение характеристик нового процессора

Один из крупнейших мировых производителей процессоров – компания Qualcomm презентовала новую чипсетную платформу 700 серии. Snapdragon SoC 710 стал улучшенной версией Snapdragon 660, который сейчас один из лучших чипсетов для смартфонов среднего класса.

Технические характеристики Snapdragon 710

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Snapdragon 710 выполнен по технологии 10 нм техпроцесса, который обеспечивает в два раза лучшую производительность возможностей искусственного интеллекта, чем его предшественник и имеет некоторые функции от флагманского чипсета Snapdragon 845. То есть новинка обеспечит лучшую производительность за меньшую стоимость.

Новая мобильная платформа включает в себя 4 ядра Kryo 360 Cortex A75, которые работают с частотой 2,2 Ггц и 4 ядра Kryo 360 Cortex A55, которые обеспечивают скорость обработки 1,7 Ггц. Стоит отметить, что процессор будет работать в паре с графическим ускорителем Adreno 616, который обещает улучшение рендеринга изображений на 35%.



Snapdragon 710 снизит потребление энергии во время игр и просмотра видео

Наверное, главным отличием между чипсетами нового и предыдущего поколения станет технология изготовления технического процессора, ведь в основе новинки 10-нм техпроцесс, а Snapdragon 660 использует 14-нм технологию. Это позволит SD710 показывать лучшие характеристики (на уровне Snapdragon 845), который используют во флагманских смартфонах и телефонах от компании Apple (10-нм чип А11), но в то же время его стоимость будет значительно ниже. То есть можно ожидать, что смартфоны среднего класса смогут похвастаться лучшей мощностью за те же деньги.

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Телефоны с поддержкой Snapdragon 710 будут иметь модем X15 LTE, который обеспечивает максимальную скорость загрузки до 800 Мбит в секунду. Он оснащен 4 × 4 MIMO, что позволит работать с 70% скоростью загрузки в областях с более слабым сигналом. Кроме того, лицензионный доступ (LAA) обещает более быстрое время доступа в переполненных местах. Некоторые из других возможностей мобильной платформы Snapdragon 710 включают поддержку технологии Qualcomm Aqstic Audio, Bluetooth 5.0 и Quick Charge 4+, которая позволяет батареи получать 50% мощности, заряжая ее всего 15 минут.



Snapdragon 710 получит некоторые функции от флагманского чипсета Snapdragon 845

Обработка изображений Snapdragon 710

SD710 будет использовать процессор цифрового сигнала DSP 685, как в Snapdragon 845. Также с помощью Spectra 250 ISP "на борту" смартфон, который получит новинку, сможет работать с камерой до 32 мегапикселей и до 20-мегапиксельного двойного модуля камеры. Spectra 250 ISP позволит улучшить съемку в условиях плохой освещенности, более быструю автофокусировку, стабилизацию изображения, определение глубины и искусственное боке. Съемка замедленного видео и видео 4K на телефонах SD710 будет потреблять меньше энергии. Кроме того, телефоны с новым SoC будут предлагать точнее и быстрее распознавания лиц.



Snapdragon 710 будет работать в паре с мощным графическим ускорителем Adreno 616

Стоит отметить, что Snapdragon 660 поддерживал камеры до 24 мегапикселей и двойные модули на 16 мегапикселей. В сравнении с Snapdragon 660, Snapdragon 710 обеспечивает 25% увеличение производительности. Кроме того, он был разработан, чтобы потреблять меньше энергии, наслаждаясь видео и играми. Время запуска программы было улучшено на 15% по сравнению с его предшественником.

Дата запуска смартфонов с чипсетами Snapdragon 710 и их ориентировочная цена

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Теперь, когда официально объявлена мобильная платформа Snapdragon 710, OEM-производители смартфонов начнут выпускать новые телефоны, начиная со второго квартала этого года. Сообщается, что два из будущих смартфона серии Mi от Xiaomi под кодовым названием Comet и Sirius будут работать на Snapdragon 710. Телефоны SD710 могут стоить от 300 до 550 долларов (от 7 825 до 14 345 гривен).

Платформа Qualcomm Snapdragon 710 уже доступна партнерам компании, а первые коммерческие решения на ее базе обещаны до конца текущего квартала, то есть уже в июне. И как раз на 14 июня запланирована премьера смартфона Lenovo Z5, который, с большой долей вероятности, станет первой коммерческой моделью на новой SoC. Но ненадолго: наверное на выставке Computex 2018 через неделю будет продемонстрировано еще несколько новинок на базе Snapdragon 710.