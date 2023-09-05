США предоставят Украине снаряды с обедненным ураном: СМИ рассказали, когда это произойдет
Источник:Reuters
Американцы передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового военного пакета. Это будет первая поставка "уранового" оружия от США.
США готовятся стать второй страной после Великобритании, которая передаст Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом союзники могут заявить уже на следующей неделе.
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"Урановый" презент от американцев
Последнюю неделю в СМИ начала появляться информация о подготовке США к предоставлению Украине снарядов с обедненным ураном. Журналисты пишут, что они войдут в следующий пакет военной помощи. Он будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что туда будет включено. Пока неизвестно, что, кроме снарядов, США планирует передать Украине. Собеседники Reuters говорят, что сами боеприпасы попадут в Украину уже в ближайшие недели.
Без дискуссий не обойдется
В СМИ предполагают, что поставка США "урановых" снарядов, вероятно, вызовет споры в западном мире. Ведь эти боеприпасы представляют опасность для гражданского населения. Международная коалиция по запрету уранового оружия утверждает, что употребление или вдыхание пыли обедненного урана создает опасные риски для здоровья, включая рак и врожденные дефекты. Кроме того, противники использования этих снарядов отмечают, что они могут усугубить масштабную послевоенную проблему очистки Украины, часть которой уже усеяна кассетными бомбами и сотнями тысяч противопехотных мин.
В то же время военные эксперты уверяют, что снаряды с обедненным ураном – эффективны на фронте. Они позволят ВСУ уничтожать больше вражеской техники, поскольку очень легко проникают через броню.
Особые боеприпасы для Украины от Великобритании и США: что известно
- В марте стало известно о планах Британии передать Украине снаряды с обедненным ураном. А уже в апреле выяснилось, что британцы осуществили свое намерение – предоставили Украине тысячи обещанных снарядов для танков Challenger 2.
- Вся эта ситуация очень разозлила россиян. В частности, Путин в ответ на решение Британии объявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. В конце августа глава Кремля также выполнил свое обещание, отметили в ГУР.
- В начале июня распространились слухи о том, что администрация Байдена тоже всерьез рассматривает возможность поставки снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.
- Этим летом США приняли и другое историческое решение – согласовали передачу кассетных снарядов. Вскоре в ВСУ заявили, что уже успешно используют их против оккупантов.