США предоставят Украине снаряды с обедненным ураном: СМИ рассказали, когда это произойдет

Американцы передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового военного пакета. Это будет первая поставка "уранового" оружия от США.

США готовятся стать второй страной после Великобритании, которая передаст Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом союзники могут заявить уже на следующей неделе.

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"Урановый" презент от американцев

Последнюю неделю в СМИ начала появляться информация о подготовке США к предоставлению Украине снарядов с обедненным ураном. Журналисты пишут, что они войдут в следующий пакет военной помощи. Он будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что туда будет включено. Пока неизвестно, что, кроме снарядов, США планирует передать Украине. Собеседники Reuters говорят, что сами боеприпасы попадут в Украину уже в ближайшие недели.

Без дискуссий не обойдется

В СМИ предполагают, что поставка США "урановых" снарядов, вероятно, вызовет споры в западном мире. Ведь эти боеприпасы представляют опасность для гражданского населения. Международная коалиция по запрету уранового оружия утверждает, что употребление или вдыхание пыли обедненного урана создает опасные риски для здоровья, включая рак и врожденные дефекты. Кроме того, противники использования этих снарядов отмечают, что они могут усугубить масштабную послевоенную проблему очистки Украины, часть которой уже усеяна кассетными бомбами и сотнями тысяч противопехотных мин.

В то же время военные эксперты уверяют, что снаряды с обедненным ураном – эффективны на фронте. Они позволят ВСУ уничтожать больше вражеской техники, поскольку очень легко проникают через броню.

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