США готуються стати другою країною після Великої Британії, яка передасть Україні снаряди зі збідненим ураном. Про це союзники можуть заявити вже наступного тижня.

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"Урановий" презент від американців

Останній тиждень у ЗМІ почала з'являтися інформація про підготовку США до надання Україні снарядів зі збідненим ураном. Журналісти пишуть, що вони увійдуть у наступний пакет військової допомоги. Він коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів залежно від того, що туди буде включено. Наразі невідомо, що, окрім снарядів, США планують передати Україні. Співрозмовники Reuters кажуть, що самі боєприпаси потраплять в Україну вже найближчими тижнями.

Без дискусій не минеться

У ЗМІ припускають, що поставка США "уранових" снарядів, ймовірно, викличе суперечки у західному світі. Адже ці боєприпаси становлять небезпеку для цивільного населення. Міжнародна коаліція із заборони уранової зброї стверджує, що вживання або вдихання пилу збідненого урану становить небезпечні ризики для здоров’я, включаючи рак і вроджені дефекти. Крім того, противники використання цих снарядів зазначають, що вони можуть посилити масштабну післявоєнну проблему очищення України, частина якої вже всіяна касетними бомбами та сотнями тисяч протипіхотних мін.

Водночас військові експерти стверджують, що снаряди зі збідненим ураном – ефективні на фронті. Вони дозволять ЗСУ нищити більше ворожої техніки, оскільки дуже легко проникають крізь броню.

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