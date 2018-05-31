Американский рэпер, актер и продюсер Snoop Dogg, установил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннеса, приготовив самый большой коктейль в мире.

Напиток он готовил совместно с Warren G и еще несколькими людьми. В результате объем коктейля превысил тот, который ранее числился в книге рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

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Snoop Dogg

Объем коктейля составил 500 литров, а на его приготовление ушло 180 бутылок джина и 38 кувшинов апельсинового сока.



Snoop Dogg готовит коктейль

Коктейль получил название "Paradise". В его состав входят джин и сок. Как признался рэпер, это его любимый напиток. Даже в первом альбоме исполнителя под названием "Doggystyle" есть композиция "Gin and Juice" (Джин и Сок).



Snoop Dogg готовит коктейль

Представитель организации Guinness наградил рэпера своим сертификатом, которым музыкант поделился в своем Instagram.



Snoop Dogg получает сертификат