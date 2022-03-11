Снова сорвалось: гуманитарная колонна, предназначенная для Мариуполя, не доехала

В Мариуполь в Донецкой области 11 марта снова двинулась гуманитарная колонна. Однако, как и в предыдущие разы, она не смогла добраться до точки назначения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он подчеркнул, что они в дальнейшем будут помогать Донецкой военной администрации принять меры по Мариуполю.

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О каких именно мероприятиях идет речь

По словам Старуха, они будут делать все возможное, чтобы доехать до Мариуполя и забрать оттуда детей, женщин, раненых и больных.

В этом запорожцам помогает, в частности, церковь – священники сели рядом с водителями, чтобы доехать до Мариуполя.

К сожалению, снова, как и в предыдущие разы, было сорвано. Но будем в дальнейшем принимать меры и пытаться пробиться в Мариуполь,

– подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Добавим, что оккупанты также сорвали эвакуацию с Изюма в Харьковской области. Из-за обстрелов 20 подготовленных автобусов так никуда и не уехали.

Что сейчас происходит в Мариуполе

Россияне уже долго не прекращают обстрелы Мариуполя. Кроме ударов по жилым домам они еще и блокируют "зеленые коридоры". Речь идет не только об эвакуации людей, но и о поставках в город продуктов и медикаментов.

Накануне орки сбросили бомбу на роддом, в котором находились женщины с детьми. Причем делал это враг специально.

По информации советника городского головы, захватчики, в частности, использовали бомбу в 1 тысячу килограммов тротила. Ее применили в центре города.

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