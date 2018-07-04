Соблазнительная Алессандра Амброзио очаровала поклонников блестящим красным костюмом: фото
Бразильская модель Алессандра Амброзио посетила мероприятие бренда Lascana в Берлине. На вечеринку 37-летняя Амброзио выбрала роскошный костюм: насыщенно-красный короткий топ на бретельках и брюки, расшитые пайетками.
Супермодель подобрала идеальную обувь в тон костюму на каблуке, а на шею надела золотое колье.
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Алессандра также выложила фотографии на своей странице в Instagram.
Алессандра Амброзио / Getty Images
Источник: 24 Канал
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