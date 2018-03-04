Соблазнительная Белла Хадид похвасталась идеальной фигурой в купальнике: фото
Знаменитая американская модель Белла Хадид опубликовала пикантное фото в купальнике. Фотография появилась на странице Instagram.
На снимке звезда позирует перед камерой в белом купальнике и мокрыми волосами, слегка подняв руки вверх. Одежда подчеркнула соблазнительные формы Беллы Хадид.
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Выходной,
– лаконично подписала фото модель.
Белла Хадид на снимке стоит в воде бассейна, а ее отражение виднеется на глянцевых стенах помещения. За считанные часы фотография понравилась более 500 тысячам пользователей соцсети.
Источник: 24 Канал
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