Соблазнительная Белла Хадид похвасталась идеальной фигурой в купальнике: фото

Знаменитая американская модель Белла Хадид опубликовала пикантное фото в купальнике. Фотография появилась на странице Instagram.

На снимке звезда позирует перед камерой в белом купальнике и мокрыми волосами, слегка подняв руки вверх. Одежда подчеркнула соблазнительные формы Беллы Хадид.

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Выходной,

– лаконично подписала фото модель.

Белла Хадид на снимке стоит в воде бассейна, а ее отражение виднеется на глянцевых стенах помещения. За считанные часы фотография понравилась более 500 тысячам пользователей соцсети.