Соблазнительная Ратаковски показала ягодицы перед зеркалом: фото (18+)

27-летняя американская модель Эмили Ратаковски снова очаровала поклонников в социальных сетях новыми снимками.

Модель опубликовала фото, на котором позирует у зеркала в купальнике, на своей странице в Instagram.

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Отметим, что у Эмили Ратаковски есть собственный бренд купальников Inamorata, в рекламных кампаниях которых и снимается она сама.

Так, на фотографии Эмили демонстрирует новую модель купальника из ее личной коллекции.



Эмили Ратаковски / Instagram

Напомним, ранее Эмили Ратаковски впервые за долгое время стала лицом модного глянца Elle Australia, поскольку чаще всего она принимает участие в коммерческих проектах и в кампейне собственного бренда купальников.