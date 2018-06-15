Соблазнительная Ратаковски показала ягодицы перед зеркалом: фото (18+)
27-летняя американская модель Эмили Ратаковски снова очаровала поклонников в социальных сетях новыми снимками.
Модель опубликовала фото, на котором позирует у зеркала в купальнике, на своей странице в Instagram.
Читайте также: Россиянин забавно редактирует фото Эмили Ратаковски, добавляя себя: курьезная подборка
Отметим, что у Эмили Ратаковски есть собственный бренд купальников Inamorata, в рекламных кампаниях которых и снимается она сама.
Так, на фотографии Эмили демонстрирует новую модель купальника из ее личной коллекции.
Эмили Ратаковски / Instagram
Напомним, ранее Эмили Ратаковски впервые за долгое время стала лицом модного глянца Elle Australia, поскольку чаще всего она принимает участие в коммерческих проектах и в кампейне собственного бренда купальников.