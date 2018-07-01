Соблазнительные Эмили Ратаковски и Джиджи Хадид вместе отдыхают на острове: фото
Супермодели Эмили Ратаковски и Джиджи Хадид в последние дни показывают поклонникам совместные фото с греческого острова Миконис.
Модели публикуют фотографии на своих страницах в Instagram.
Читайте также: 39-летняя Кортни Кардашян показала соблазнительные формы в бикини: фото
Кроме того, на одном фото вместе с Эмили и Джиджи засветилась еще одна знаменитая модель – 44-летняя Кейт Мосс.
Супермодели стали специальными гостями открытия огромного торгового центра Nammos Village на Миконосе.
Джиджи Хадид, Кейт Мосс, Эмили Ратаковски / Instagram
Видео, на котором Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски перерезают ленточку на входе:
Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски / Instagram-сториз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии