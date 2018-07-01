Соблазнительные Эмили Ратаковски и Джиджи Хадид вместе отдыхают на острове: фото

Супермодели Эмили Ратаковски и Джиджи Хадид в последние дни показывают поклонникам совместные фото с греческого острова Миконис.

Модели публикуют фотографии на своих страницах в Instagram.

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Кроме того, на одном фото вместе с Эмили и Джиджи засветилась еще одна знаменитая модель – 44-летняя Кейт Мосс.

Супермодели стали специальными гостями открытия огромного торгового центра Nammos Village на Миконосе.

Джиджи Хадид, Кейт Мосс, Эмили Ратаковски / Instagram

Видео, на котором Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски перерезают ленточку на входе:

Допис, поширений FOMO Models (@robertwilsonmodelscout) 30 Чер 2018 р. о 1:08 PDT

Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски / Instagram-сториз