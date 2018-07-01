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Соблазнительные Эмили Ратаковски и Джиджи Хадид вместе отдыхают на острове: фото

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Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски
Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски / Instagram

Супермодели Эмили Ратаковски и Джиджи Хадид в последние дни показывают поклонникам совместные фото с греческого острова Миконис.

Модели публикуют фотографии на своих страницах в Instagram.

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Кроме того, на одном фото вместе с Эмили и Джиджи засветилась еще одна знаменитая модель – 44-летняя Кейт Мосс.

Супермодели стали специальными гостями открытия огромного торгового центра Nammos Village на Миконосе.

джіджі хадід ратажковскі кейт мосс

Джиджи Хадид, Кейт Мосс, Эмили Ратаковски / Instagram

Видео, на котором Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски перерезают ленточку на входе:

 

джіджі хадід емілі ратажковскіДжиджи Хадид и Эмили Ратаковски / Instagram-сториз

 

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски Джиджи Хадид
Источник: 24 Канал
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