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      Соблазнительные сестры Хадид на шоу Victoria's Secret: эффектные выходы моделей

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      Белла и Джиджи Хадид
      Белла и Джиджи Хадид / Getty Images

      В Нью-Йорке состоялось грандиозное шоу Victoria's Secret, которое надолго запомнится зрителям. На подиум вышли более 50 моделей в фантастических образах.

      Так, среди ангелов Victoria's Secret были и популярные модели Белла и Джиджи Хадид. Добавим, что в прошлом году Джиджи не смогла принять участие в шоу в Шанхае из-за проблем с китайской визой, поэтому свое возвращение девушка хотела сделать действительно незабываемым.

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      Джиджи получила образ с очень тяжелыми крыльями, которые напоминали гигантский парашют. Второй ее выход был блестящем комплекте с накидкой, которая эффектно развевалась.

      Джиджи Хадид на шоу Victoria's Secret

      Джиджи Хадид в 2017 году не смогла принять участие в шоу

      Второй образ Джиджи Хадид

      Образ Беллы был более романтичным: крылья и босоножки были украшены перьями, а комплект белья выполнен в нежной цветовой гамме.

      Белла Хадид на шоу Victoria's Secret

      Белла показала фантастическую стройную фигуру

      Второй образ Беллы был более спортивным

      Джиджи Хадид на вечеринке Victoria's Secret

      Белла Хадид на вечеринке Victoria's Secret

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Белла Хадид Джиджи Хадид
      Источник: 24 Канал
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