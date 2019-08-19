Владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" собрал три чемодана денег и вывез

Вадим Черный ночью собрал три чемодана денег и куда-то повез. Говорится о том, что вывез он эти деньги в Киев, причем именно в ночь пожара в отеле "Токио Стар", где погибли люди.

Вадим Черный – бывший городской голова Арциза. Имеет "карманную партию" – "Союз анархистов Украины", которая существует только на бумаге. Более того – является внештатным советником городского головы Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщил источник 24 канала в Одессе.

Читайте также: Пожар в Одессе в "Токио Стар": отель был зарегистрирован как склад

Также Черный является владельцем отелей "Зирка" и "Токио-стар", бизнес-центра "Киев" (бывший ресторан) на Греческой площади. И там же у него есть большой магазин секонд-хенд.

Что мы знаем о пожаре в "Токио Стар"?

В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар", по меньшей мере 9 человек погибли и еще 10 пострадали.

Во время пожара в отеле находилось по меньшей мере две сотни людей, которым угрожала смерть.

Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог, нарушение правил пожарной безопасности администрацией и владельцем отеля, неосторожное поведение с огнем постояльцев.

Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и пообещал, что все виновные понесут ответственность – в том числе и владелец отеля Вадим Черный.

Сам Черный сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут. Впоследствии Черного задержали и сообщили о подозрении.

В Одессе произошел пожар в отеле "Токио Стар": все, что известно, а также фото и видео – в материале 24 канала.