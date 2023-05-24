Политик-страус, прячущий голову в песок: как в России воспринимают молчание Путина по поводу Белгорода

Владимир Путин может как-то отреагировать на события в Белгородской области в пятницу. Именно тогда в России планируется проведение Совбеза. Предварительно свой вялый комментарий озвучило местное Минобороны. Такая реакция играет совсем не в пользу бункерного диктатора.

Об этом 24 Каналу отметил российский политолог Аббас Галлямов. Он предположил, что на самом деле может происходить среди окружения Путина.

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Перекладывают ответственность

Аббас Галлямов предположил, что в Кремле происходит сплошная суета. Путин, конечно, в курсе ситуации, потому что "когда все разваливается сложно организовать информационную блокаду". Его сторонники в своих докладах "первому" пытаются переложить ответственность на другого.

"Военные докладывают, что виноваты пограничники. Те, что ФСБ. Каждая сторона пытается показать свою картинку мира. У Путина есть базовое представление, что что-то плохо, но как исправить это он не знает – картинки разные", – сказал он.

Аббас Галлямов об отсутствии реакции Путина: смотреть видео

Отсюда может быть объяснение сплошного молчания Путина и его "деятельности", совершенно не связанной с настоящей проблемой и ее решением: какие-то встречи, раздача медалек, объявления об участии в форумах.

Это воспринимается большинством населения и "элитами" как слабость политика-страуса, прячущего голову в песок от проблем. Ребенок, которому страшно, – он зажмуривает глаза и надеется, что все рассосется само,

– отметил политолог.

Напомним, 22 мая бойцы Российского добровольческого корпуса зашли на территорию России – Белгородскую область и заявили об освобождении от путинского режима. Вместе с представителями легиона "Свобода России" они призвали местных не паниковать и не сопротивляться. После обеда начали распространяться видео с первыми бело-синими флагами свободной России. Тем временем белгородские чиновники заявили о "тревожной ситуации". В Кремле отреагировали только через несколько часов. Мол, Путин в курсе и это попытка отвлечь внимание от событий возле Бахмута.

В украинской разведке пояснили, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности". Нужна она для защиты украинцев. Бойцы РДК продвигались вглубь области и по состоянию на 23 мая контролируют ее часть.

Российские пропагандисты говорили о "зачистке" и обмолвились о "статистике", согласно которой уничтожили 70 человек, 4 БМП и 5 пикапов. Впрочем, в РДК это не подтвердили.

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