События дня: "Шальке" Евгения Коноплянки борется за первое место в группе Лиги чемпионов

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"Порту" – "Шальке"

Событие: Лига чемпионов

Дата и место: 28.11 в 22:00, стадион "Драгау"

Анонс: в Лиге чемпионов "Порту" очень успешные – после четырех туров они имеют 10 очков и ноль в графе поражений. В последнем поединке "драконы" без труда обыграли дома "Локомотив" со счетом 4:1. Таким образом, "Порту" достаточно обыграть "Шальке", чтобы гарантировать себе первую строчку.

Несмотря на глубокий кризис, "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка, неплохо проявляет себя в Лиге чемпионов и имеет солидные шансы на выход в плей-офф. В четырех турах "Шальке" сумел набрать восемь очков, с которыми и располагается на второй строчке в группе, уступая первом "Порту" два балла. В последнем матче команда Тедески легко обыграла "Галатасарай" на своем поле со счетом 2: 0, закрепившись в зоне плей-офф.

Прогноз: по нашему мнению команды покажут не результативную игру и матч закончится вничью.

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