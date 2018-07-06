Сочи затопило: матч Россия – Хорватия на Чемпионате мира под угрозой срыва (фото и видео)

За день до матча четвертьфинала между сборными Хорватии и России в Сочи, где должен состояться матч, прошел немалый ливень. Часть города оказалась под водой. А сборной Хорватии пришлось перенести свою тренировку из-за непогоды.

При этом затопило именно район Адлер, где и расположен стадион "Фишт", на котором должен состояться матч.

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Видео затопленного Сочи

Напомним, игра сборной Хорватии против футболистов страны-агрессора должна состояться в субботу, 7 июля, в Сочи.