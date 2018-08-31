София Сталлоне показала фигуру в бикини: фото
Старшая дочь знаменитого актера Сильвестра Сталлоне – 22-летняя София, похвасталась стройной спортивной фигурой.
Девушка выложила в Instagram фото, на котором позирует в черном бикини, сидя на лежаке возле пальм.
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Великолепная форма Софии – это результат регулярных тренировок. София активно занимается спортом и в Instagram Stories показала видео, как работает в спортзале.
Добавим, недавно семья Сталлоне наслаждалась отдыхом в солнечном Сен-Тропе.
Источник: 24 Канал
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