София Сталлоне показала фигуру в бикини: фото

Старшая дочь знаменитого актера Сильвестра Сталлоне – 22-летняя София, похвасталась стройной спортивной фигурой.

Девушка выложила в Instagram фото, на котором позирует в черном бикини, сидя на лежаке возле пальм.

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Допис, поширений Sophia Stallone (@sophiastallone) 29 Сер 2018 р. о 10:58 PDT

Великолепная форма Софии – это результат регулярных тренировок. София активно занимается спортом и в Instagram Stories показала видео, как работает в спортзале.

Допис, поширений Sophia Stallone (@sophiastallone) 15 Сер 2018 р. о 10:40 PDT

Добавим, недавно семья Сталлоне наслаждалась отдыхом в солнечном Сен-Тропе.