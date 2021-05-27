Софию Сапегу признали политзаключенной

Софию Сапегу – девушку Романа Протасевича – 26 мая признали политическим заключенным. Правозащитники требуют немедленно освободить Сапегу и прекратить ее преследование.

Организации по защите прав в Беларуси отметили, что президентские выборы в Беларуси 9 августа 2020 года прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями. Мировое сообщество не признало их демократическими и свободными.

Заметьте Верите ли Вы, что Европа дожмет Беларусь по освобождению Протасевича: опрос

Правозащитники отметили, что белорусы вышли на мирные протесты, которые не представляли угрозы для национальной и общественной безопасности. В то же время спецподразделения МВД атаковали людей и применили к ним оружие.

Подписали заявление 7 организаций:

Правозащитный центр "Весна";

"Правовая инициатива";

Центр правовой трансформации Lawtrend;

Белорусский центр документации;

"Белорусский Хельсинкский комитет";

Консультативный центр по вопросам современной международной практики и их внедрение в постоянное право человека;

"Инициатива FORB";

Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.

История Софии Сапеги

Софию Сапегу и ее парня – экс-редакторов оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича – задержали в Минске 23 мая. Пара возвращалась в Вильнюс из Греции на борту самолета Ryanair.

Из-за якобы сообщения о заминировании самолет принудительно посадили в белорусской столице. Одна из пассажирок рассказала, что Протасевич просил бортпроводника не делать этого. Блогер признался, что в Минске его могут убить.

Перед задержанием Сапега успела написать только одно слово – "мама".

Мать девушки Анна Дудич рассказала, что о судьбе дочери узнала из СМИ. По словам женщины, влюбленные "были на отдыхе, обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влечет".

Впоследствии в сети опубликовали видеообращение Сапеги. Девушка призналась, что якобы является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию правоохранителей.

Сапегу 25 мая взяли под стражу на 2 месяца.