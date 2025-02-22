"Возьмем все, что сможем": Трамп снова высказался о соглашении по ресурсам Украины

Трамп снова упомянул в речи полезные ископаемые Украины. Его риторика уже не такая резкая, как была, но президент США все равно хочет очень много.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа на Конференции консервативного политического действия (CPAC). Известно, что 21 февраля США привезли вторую редакцию соглашения с Украиной. Теперь они хотят 100% собственности будущего фонда и не только редкоземельные металлы, но и нефть и газ. То есть та версия документа, которая должна была быть выгодной для Украины, стала еще жестче.

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Что Трамп сказал о соглашении по минералам

Он повторил позицию США относительно желания получить нефть и газ, о чем писали журналисты. А еще продолжил настойчиво продвигать мысль, что Украина должна Америке средства за поддержку.

Европа дала деньги Украине в виде займа. И получили свои деньги обратно. Мы дали деньги в форме ничего. Поэтому я хочу, чтобы они дали нам хоть что-то за все те деньги, которые мы вложили. И я попытаюсь добиться урегулирования войны. И я попытаюсь положить конец всем этим смертям. Поэтому мы просим редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить,

– сказал лидер США.

Трамп уверен, что война скоро закончится. По соглашению, то он "постарается урегулировать эту ситуацию". Он высказался в духе "посмотрим что будет, но мы достаточно близки к подписанию соглашения".

"Итак, мы получим свои деньги обратно. Мы вернем наши деньги, потому что это несправедливо. Это просто нечестно", – завершил он.

Напомним, американские СМИ указывали, что администрация Байдена потратила на помощь Украине значительно меньше, чем хочет Трамп. К тому же часть средств вернулась в бюджет, потому что Америка производила оружие.