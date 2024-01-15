Сигнал для других стран: чем важно соглашение о безопасности с Великобританией
Согласно договору о безопасности между Украиной и Великобританией, британские военные не будут участвовать в боевых действиях за Украину. Но "экзаменом" для этого соглашения будет то, как оно сработает в течение годов.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Давид Шарп, отметив, что этот договор очень важен. Он добавил, что ничего подобного тому, что британцы могут вступить в войну за Украину, не предполагалось. Отметим, что договоренности подписали во время визита в Киев премьера Великобритании.
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"Что-то подобное может предполагаться только когда Украина вступит в НАТО. И не раньше. Поэтому эти соглашения и подписываются", – сказал Шарп.
Они приняты как частичная альтернатива вступлению Украины в Североатлантический альянс. Великобритания демонстрирует свою приверженность политике, которую начал еще экс-премьер Борис Джонсон. Речь идет о помощи для украинцев во всех сферах, связанных с безопасностью.
Кроме того, отмечается долгосрочность такого соглашения. И это очень важно, особенно, если подобные соглашения с Украиной подпишут другие страны Европы.
Цифры, которые озвучены на ближайший финансовый год – 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи, перечень номенклатуры вооружения – все это очень важно,
– подчеркнул военный эксперт.
Также в договоре говорится о помощи в разведывательной информации, боевой подготовке украинских военных, содействии в развитии украинского ВПК и о кибербезопасности.
Твердые намерения
"Это "гарантиями безопасности" неправильно называть. На мой взгляд, это – декларация о твердых намерениях британцев. Не стоит этим пренебрегать. Тем более, если присоединятся другие", – добавил Давид Шарп.
Важно понимать, что речь идет не о коммерческом контракте, когда стороны имеют четкие двусторонние обязательства, а о добровольных обязательствах Великобритании.
Это в общем-то одностороннее обязательство, за нарушение которого не бывает санкций. Надо быть готовыми и уметь пытаться предупредить, чтобы не произошли те или иные изменения во внешней политике Великобритании, из-за которых она решила бы изменить свой подход,
– подчеркнул военный эксперт.
Соглашение между Украиной и Великобританией
- Владимир Зеленский 12 января подписал с британским премьером соглашение о безопасности на 10 лет. Договор будет действовать до вступления украинского государства в Североатлантический альянс.
- Риши Сунак отметил, что это соглашение формализует договоренности о безопасности, которые ныне существуют. А также гарантирует, что поддержка долгосрочна. Он подчеркнул, что после того, как завершится война России против Украины, есть компонент, который предотвращает новое нападение страны-агрессора.
- Президент Украины отметил, что в случае повторения агрессии предусмотрено время для консультации с партнерами. Глава государства добавил, что, если бы такие гарантии предоставили в 1991-м году, то войны с Россией не было бы.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква подчеркнул, что подписанный договор между странами станет неприятным сюрпризом для России.