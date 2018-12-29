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      Согласие на секс: психолог объяснила, почему это нужно делать

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      Согласие на секс: психолог объяснила, почему это нужно делать
      Согласие на секс: психолог объяснила, почему это нужно делать / pinterest.com

      В Украине с 11 января вступят в силу изменения в Уголовном кодексе, которые предусматривают, что секс без согласия – устного, письменного или невербального – можно считать изнасилованием.

      С того момента Украина обязана расследовать каждый половой акт, совершенный без согласия потерпевшего.

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      Екатерина Филиппова, женский коуч, сексолог, тренер по Имбилдингу в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 объяснила, почему это нужно делать.

      Она считает, что очень важно обсуждать готовность к сексу, потому что оба партнера должны понимать какая это ответственность. Все потому, что презервативы могут порваться. Поэтому партнеры должны быть готовы к нежелательной беременности или инфекций, о которых один из партнеров мог даже не подозревать.

      Сексолог отмечает, что в стране люди до сих пор не научились флиртовать.

       
      Женский коуч Екатерина Филиппова
      "Любой знак симпатии воспринимается как приглашение в постель. Хотя на самом деле флирт никого ни к чему не обязывает. Улыбнуться кассиру в супермаркете – это уже флирт. Когда вы это делаете, то вряд ли думаете, как затащить ее в постель, правда? Но то же самое действие в другой обстановке, например в баре, расценивается уже как намек на интимную близость".

      Сексолог Екатерина Филиппова отмечает, что большинство мужчин до сих пор считают, что если женщина говорит "нет", то это означает "не знаю". На самом деле, когда женщина отказывается, то это означает "нет" и точка.

      Згода на секс: психолог пояснила, чому це потрібно робити
      Согласие на секс: психолог объяснила, почему это нужно делать

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      Это не призыв к тому, чтобы мужчины были более настойчивыми или женщина сама увеличивает свою ценность. Это означает лишь одно: вы не интересны этой женщине.

       
      Доктор
      "В сети сейчас гуляет шутка о том, что перед сексом надо брать у девушки расписку о согласии на секс, чтобы у нее не было шансов обвинить мужчину в изнасиловании. Это, конечно, перебор. Достаточно просто слушать женщину и принимать как факт, что "нет" – это "нет". "

      Несмотря на то, что это понимают не все мужчины, женщинам необходимо быть осторожнее. Если для вас посидеть на коленках ничего не значит, то вы не можете знать, как на это отреагирует мужчина. Похожая ситуация и с откровенной одеждой. Вам кажется, что это просто красиво, а кто-то может воспринять как "сама напрашивается".

      Женский коуч подтверждает, что когда кровь наполняет гениталии, то идет из мозга частично.

      Поэтому будьте готовы к тому, что объяснить мужчине, который "готов к бою" словами, что "вы не такая и вообще не это имели в виду" не всегда получиться. Сексолог советует не испытывать судьбу и не провоцировать мужчин.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Секс
      Источник: 24 Канал
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