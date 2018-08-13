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"Союзпечать" умышленно уничтожает прессу, ради табачной выгоды

36 Читати новину українською
"Союзпечать" умышленно уничтожает прессу, ради табачной выгоды

Больше месяца продолжается противостояние Киева и "Союзпечати": город и активисты требуют вернуть в киоски печатную продукцию, однако "Союзпечать", не желая терять сверхприбыли, продолжает продавать табак.

Наибольший распространитель прессы в Киеве грубо продался табачным олигархам и меняет функциональное назначение своих МАФов на продажу табачных изделий.

Как рассказал помощник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, сегодня 100 из 300 газетных киосков торгуют табаком, еще 100 – подали заявки на изменение функционального назначения. Вместе с тем руководство "Союзпечати" начало активную кампанию, заявляя о притеснениях со стороны местных властей. При этом делается это цинично и нагло, путем распространения лживой информации о том, что МАФы будут демонтированы из-за давления со стороны властей. При этом цинично замалчивается тот факт, что разрешительная документация на продажу табака не оформлена в большинстве из МАФов.

В "Союзпечати" оправдываются, что часть киосков сдали в аренду, однако такая деятельность является незаконной! А еще в "Союзпечати" "забыли" рассказать, что львиная часть за продажу печатных изданий гораздо ниже, чем за продажу подакцизных товаров. Разницу, конечно, никто не платит. Конечно, "Союзпечати" выгоднее врать о надуманных притеснения, чем отказаться от сверхприбыли, табачные компании платят гораздо более щедро, чем пресса.

Но в целом речь даже не о бюджетных убытках, а о том, что киевлян нагло и цинично лишают возможности читать прессу, предлагая взамен покурить. Горожане категорически против уничтожения печатного слова в столице, по словам активистов, "Союзпечать" умышленно уничтожает прессу, ради выгоды, которую получит от реализации табака. Активисты уже неоднократно проводили митинги под стенами КГГА с требованием разрешить ситуацию и не собираются останавливаться, пока прессу не вернут во все киоски "Союзпечати".

Вскоре активисты начнут сбор подписей под петицией о возвращении печатной продукции в киоски "Союзпечати" и отмены разрешений на продажу в них табака. Они также пообещали проводить ежемесячные акции против жадного руководства "Союзпечати", которое пытается подавить продажу прессы в киосках.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева табак
Источник: 24 Канал
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