Солиста "Иванушки international" госпитализировали, – СМИ

Известного российского певца, солиста "Иванушки international" Андрея Григорьева-Апполонова госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Telegram канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Солиста "Иванушки international" Андрея Григорьева-Апполонова забрали в больницу с сильной болью в желудке. При обследовании врачи обнаружили у певца обострение язвы из-за чрезмерного употребления алкоголя и сильный бронхит из-за чрезмерного курения.

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После стабилизации состояния Андрея Григорьева-Апполонова выписали из больницы. Как известно, участник группы "Иванушки International" не скрывал, что из-за внезапной смерти друга Олега Яковлева и родной сестры Юлии он начал выпивать: "Год у меня был очень трагическим. После всех этих событий я бухал и работал".

Еще один солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев прокомментировал информацию о госпитализации его коллеги Андрея, отметив, что у него все хорошо.

Жена Андрея Григорьева-Апполонова сообщила, что они с мужем находятся дома, где готовятся к Пасхе.

Никакой госпитализации не было, нет и, надеюсь, не будет. Кому-то, видимо, скучно стало,

– заявила Мария.

Напомним, 29 июня на 48 году жизни скончался Олег Яковлев – бывший солист группы "Иванушки International".