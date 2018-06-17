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Солистки группы "НеАнгелы" поделились яркими снимками из Нью-Йорка

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Группа "НеАнгелы" в мировом турне
Группа "НеАнгелы" в мировом турне / Фото из соцсетей

Участницы популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава и Вика отправились в мировое турне. Несмотря на насыщенную работу, звезды не забывают об отдыхе и поклонниках в сети. Поэтому регулярно делятся своими яркими снимками из США.

Instagram для артистов – это своеобразная мекка, так как именно здесь звезды могут поделиться каждодневными приключениями и даже интимными снимками. В то же время сторонники могут больше узнать своих кумиров и насладиться просмотром кадров их из привычной жизни.

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Вокалистки украинской группы "НеАнгелы" не обходят вниманием соцсеть и активно заполняют свой блог яркими фотографиями. Слава и Вика, которые дали концерты в США, опубликовали захватывающую серию фото со своего турне. Одним из городов, который посетили артистки, был Нью-Йорк. Судя по снимкам, американский мегаполис произвел большое впечатление на певиц, так как они поделились десятками снимков оттуда.

Слава и Вика счастливо позировали перед камерой в центральном парке Манхэттена, на знаменитом Бродвее и просто на колоритных улицах Нью-Йорка. Не забыли певицы посмотреть легендарную Статую Свободы, которая считается своеобразным символом города. Кроме этого, звезды совершили поездку на пароме, с которого открывается невероятный вид на город и памятник.

 

 

 

 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

 

 

 

 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

 

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Путешествия Музыка Новости США
Источник: 24 Канал
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