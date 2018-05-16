18:59
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 14°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Sony сообщила, когда ждать презентацию PlayStation 5

943 Читати новину українською
Sony сообщила, когда ждать презентацию PlayStation 5
Sony сообщила, когда ждать презентацию PlayStation 5 / Фото из свободных источников

15 мая сотрудник японской корпорации Sony Шон Лейден сообщил в интервью журналистам в рамках программы PlayStation Blogcast о том, когда на самом деле представляют новинку PlayStation 5. Скорее всего это произойдет уже в 2019 году.

Об этом сообщает akket.com.

Читайте также: Игра God of War стала самым быстро продаваемым эксклюзивом за всю историю PS 4

Появление в сети новой информации об игровой приставке Sony PlayStation 5 заставляет сердца миллионов людей биться сильнее, потому что этому устройству для любителей видеоигр приписывают множество особенностей, главной среди которых является невероятно высокая производительность на уровне 4 терафлопс. Она позволит в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду запускать новейшие игры на максимальных настройках графики с наибольшей дальностью прорисовки текстур.

PlayStation 5
PlayStation 5 представят в 2019 году

Президент Sony Interactive Entertainment America заметил, что презентация PlayStation 5 (именно так он назвал новинку, хотя инсайдеры утверждали, что она может называться PlayStation X) состоится не в рамках выставки E3 2018. Также он отметил, что устройство не стоит ждать в этом году.

PlayStation 5
PlayStation 5 будет запускать новейшие игры на высоких настройках

Кроме того, высокопоставленный сотрудник Sony намекнул на то, что анонс игровой приставки Sony PlayStation 5 состоится в ходе выставки E3 2019, которая должна пройти в июне следующего года. Нельзя не заметить, что такой шаг крайне вероятен, потому как в 2005 году именно на Electronic Entertainment Expo (E3) прошла официальная презентация PlayStation 3, которая поступила на полки магазинов только через полтора года.

Читайте также: Sony может продавать PlayStation 5 почти по себестоимости, но игроков ждет "сюрприз"

Проще говоря, если Sony PlayStation 5 анонсируют в июне следующего года, а на это указывают все факты, то она поступит на полки магазинов не раньше второй половины 2020 года, что полностью совпадает с той информацией, которую сообщали ранее. Анонс консоли нового поколения за полтора года до начала ее продаж позволит всем игровым студиям и разработчикам полноценно работать над играми для этой приставки и делиться информацией с общественностью, держа все в тайне.

Теги: Техно Гаджеты Игры Sony
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
сегодня, 18:01 День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
89
Обыски в РИА
сегодня, 16:59 Обыски в РИА "Новости": необходимо закрыть все отравляющие сознание издания
Семен Кабакаєв 206
ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
сегодня, 15:01 ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
Дмитро Снєгирьов 374
Цены на горючее: сколько стоит
сегодня, 14:01 Цены на горючее: сколько стоит "напоить железного коня" в Украине
455
Обшуки у
сегодня, 12:00 Обшуки у "РИА Новости-Украина", або Чому пропагандисти працювали, а СБУ чекала всі роки
Олексій Чибісов 1016
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук