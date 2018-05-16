Sony сообщила, когда ждать презентацию PlayStation 5

15 мая сотрудник японской корпорации Sony Шон Лейден сообщил в интервью журналистам в рамках программы PlayStation Blogcast о том, когда на самом деле представляют новинку PlayStation 5. Скорее всего это произойдет уже в 2019 году.

Об этом сообщает akket.com.

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Появление в сети новой информации об игровой приставке Sony PlayStation 5 заставляет сердца миллионов людей биться сильнее, потому что этому устройству для любителей видеоигр приписывают множество особенностей, главной среди которых является невероятно высокая производительность на уровне 4 терафлопс. Она позволит в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду запускать новейшие игры на максимальных настройках графики с наибольшей дальностью прорисовки текстур.



PlayStation 5 представят в 2019 году

Президент Sony Interactive Entertainment America заметил, что презентация PlayStation 5 (именно так он назвал новинку, хотя инсайдеры утверждали, что она может называться PlayStation X) состоится не в рамках выставки E3 2018. Также он отметил, что устройство не стоит ждать в этом году.



PlayStation 5 будет запускать новейшие игры на высоких настройках

Кроме того, высокопоставленный сотрудник Sony намекнул на то, что анонс игровой приставки Sony PlayStation 5 состоится в ходе выставки E3 2019, которая должна пройти в июне следующего года. Нельзя не заметить, что такой шаг крайне вероятен, потому как в 2005 году именно на Electronic Entertainment Expo (E3) прошла официальная презентация PlayStation 3, которая поступила на полки магазинов только через полтора года.

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Проще говоря, если Sony PlayStation 5 анонсируют в июне следующего года, а на это указывают все факты, то она поступит на полки магазинов не раньше второй половины 2020 года, что полностью совпадает с той информацией, которую сообщали ранее. Анонс консоли нового поколения за полтора года до начала ее продаж позволит всем игровым студиям и разработчикам полноценно работать над играми для этой приставки и делиться информацией с общественностью, держа все в тайне.