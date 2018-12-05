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      Соперник Ломаченко тренируется по специальной программе, чтобы победить украинца

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      Хосе Педраса
      Хосе Педраса / yousense.info

      Чемпион WBO в легком весе пуэрториканец Хосе Педраса утверждает, что готов победить в объединительном бою с чемпионом WBA Super украинцем Василием Ломаченко. Для этого он тренируется по специальной программе в Лас-Вегасе.

      "Я всем собираюсь показать, какой я боксер. Я не просто хороший, не просто технический. Я – великий боец ​​с отличной выносливостью, что дает мне шанс не просто дать Ломаченко хороший бой, но даже побить его. Я собираюсь качественно сделать свою работу и увеличить свою рыночную стоимость. Если у меня все получится, то планирую одержать победу", – заявил Педраса, передает Vringe.com.

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      Каким будет бой? Война двух технарей. Мы оба технические, а еще оба любим прессинговать. Бой получится очень крутым. Вообще-то я готов на все 12 раундов. Поэтому и выбрали для тренировочного лагеря Лас-Вегас. Мы тренировались над уровнем моря, чтобы опережать Ломаченко в выносливости, чтобы справляться с его скоростью и движениями. Чтобы справиться со всем, что он предложит в бою,
      – резюмировал боксер.

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      "В Вегасе прохладно, потоотделение не столь интенсивное, но мы это компенсируем правильным питанием. Поэтому и считаю, что мы готовы, – добавил Педраса. – Бой уже совсем скоро. Я очень рад и с нетерпением готовлюсь одержать победу для всего Пуэрто-Рико" .

      Напомним, что поединок состоится 8 декабря на малой сцене спорткомплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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