Соперник Ломаченко тренируется по специальной программе, чтобы победить украинца

Чемпион WBO в легком весе пуэрториканец Хосе Педраса утверждает, что готов победить в объединительном бою с чемпионом WBA Super украинцем Василием Ломаченко. Для этого он тренируется по специальной программе в Лас-Вегасе.

"Я всем собираюсь показать, какой я боксер. Я не просто хороший, не просто технический. Я – великий боец ​​с отличной выносливостью, что дает мне шанс не просто дать Ломаченко хороший бой, но даже побить его. Я собираюсь качественно сделать свою работу и увеличить свою рыночную стоимость. Если у меня все получится, то планирую одержать победу", – заявил Педраса, передает Vringe.com.

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Каким будет бой? Война двух технарей. Мы оба технические, а еще оба любим прессинговать. Бой получится очень крутым. Вообще-то я готов на все 12 раундов. Поэтому и выбрали для тренировочного лагеря Лас-Вегас. Мы тренировались над уровнем моря, чтобы опережать Ломаченко в выносливости, чтобы справляться с его скоростью и движениями. Чтобы справиться со всем, что он предложит в бою,

– резюмировал боксер.

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"В Вегасе прохладно, потоотделение не столь интенсивное, но мы это компенсируем правильным питанием. Поэтому и считаю, что мы готовы, – добавил Педраса. – Бой уже совсем скоро. Я очень рад и с нетерпением готовлюсь одержать победу для всего Пуэрто-Рико" .

Напомним, что поединок состоится 8 декабря на малой сцене спорткомплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).