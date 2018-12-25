Соперник сборной Украины в отборе к Евро-2020 проведет контрольный матч с Германией

Соперник сборной Украины в отборе к Евро-2020, команда Сербии, в 2019 году проведет товарищеский матч против Германии.

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, контрольная встреча Германия – Сербия состоится 20 марта 2019 года в Вольфсбурге на стадионе "Вольфсбург Арена".

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Уже 25 марта сербская команда стартует в отборе к Евро-2020. В Лиссабоне балканцы сыграют против Португалии.

Напомним, что 22 марта 2019 года сборная Украины проведет первый официальный матч отбора на Чемпионат Европы 2020 года – на выезде против сборной Португалии.