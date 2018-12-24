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      Соперник ударил Зозулю в лицо, но арбитр не отреагировал на грубую игру футболиста: видео

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      Роман Зозуля
      Роман Зозуля / heraldo.es.

      В матче 19-го тура Сегунды судейская бригада потрепала нервы игрокам "Альбасете", за который выступает украинец Роман Зозуля.

      Команда Зозули выиграла с минимальным счетом у "Райо Махадаонда", но все равно осталась недовольна действиями арбитра Сауля Аиса Рейги.

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      В одном из моментов матча судья не поставил чистый пенальти за игру рукой, в другом – за толчок в спину.

       

       

      Также в одном из эпизодов соперник грубо локтем ударил Зозулю. Рефери на это не отреагировал.

       

       

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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