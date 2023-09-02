Она номер один: кто самый сильный игрок в окружении Путина
В окружении Владимира Путина есть два сильнейших игрока. Сегодня они удерживают российскую экономику от стремительного обвала.
Для сохранения путинской власти особенно важны Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что кремлевский диктатор понимает ситуацию, поэтому бережет двух своих сторонников.
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Экономический блок путинской власти
Эльвиру Набиуллину считают одной из сильнейших помощниц Путина, помогающей ему оставаться у власти. Без нее и Антона Силуанова российская экономика рухнула бы мгновенно.
Набиуллина действительно номер один. Сегодня она, как Геракл, держит умирающие российские финансы,
– сказал Игорь Яковенко.
Что касается других людей из окружения Путина, то среди них есть определенное количество ненамеренно, но играющих на руку Украине. Речь шла о Сергее Шойгу, который своими действиями только помогает нашему государству.
"Шойгу надо беречь, как зеницу ока, потому что это такой ценный кадр для Украины. Больше чем он, для Украины в путинском окружении не делает никто", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.
Игорь Яковенко рассказал, кто является сильнейшим игроком в команде Путина: смотрите видео
Надо устранить Путина
Сегодня в пользу Украины играют и критики Набиуллиной и Силуанова, и все, кто считает, что их надо кем-то заменить. В качестве примера звучат фамилии Михаила Делягина и Михаила Хазина. Если бы эти люди возглавили экономику России, ее уже ничто не спасло бы.
Делягин и Хазин – люди, считающие себя экономистами. Но если бы, например, на месяц они возглавили экономический блок, тогда уже ничто не спасло бы российскую экономику, она упала бы мгновенно,
– подчеркнул российский оппозиционный журналист.
Покончить с войной может только отстранение от власти непосредственно Путина, ведь любой из его преемников будет однозначно понимать, что войну против Украины нужно остановить.
Даже самый воинственный человек, который пришел бы к власти, все равно остановил бы войну и обвинил Путина во всех грехах. Но, к сожалению, сегодня никто не имеет для этого политической воли,
– подытожил Игорь Яковенко.
Россия после Путина: какой она будет
- После неудач оккупационных войск на поле боя, все чаще раздаются разговоры о плане на случай распада России. К этому уже готовятся русские элиты, а все больше руководящих лиц создали собственные частные армии. Все они готовы сразиться за кусок "бюджетного пирога" и определенные территории.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что даже среди внутренней элиты у Путина уже нет репутации лидера. Все понимают, что он недееспособный и робкий человек. В конце концов, российские элиты отдают себе отчет, что с началом полномасштабного вторжения для них все изменилось. Из-за санкций их чуть ли не буквально выгоняют из других стран.
- Путин все больше изолирован от мира. Он не хочет выезжать за границу, потому что там всего боится. К тому же Международный уголовный суд в Гааге еще в марте выдал ордер на арест Путина. Арестовать главу Кремля могут на территории стран, ратифицировавших Римский устав.