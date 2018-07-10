Состоялась жеребьевка Кубка Украины по футболу сезона 2018/19
Во вторник, 10 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины сезона-2018/2019.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Перечень всех участников жеребьевки: "ЛНЗ-Лебедин" (Лебедин), "Чайка" (П. Бощаговка), "Нива" (Тернополь), "Калуш" (Калуш), "Виктория" (Николаевка), "Минай" (Ужгород) , "Нива" (Винница), "Верес" (Ровно), "Буковина" (Черновцы), "Полесье" (Житомир), "Горняк" (Кривой Рог), "Металлург" (Запорожье), "Подолье" (Хмельницкий) , "Кристалл" (Херсон), "Никополь" (Никополь), "Нефтяник-Укрнефть" (Ахтырка), "Энергия" (Новая Каховка), "Мир" (Горностаевка), "Таврия-Симферополь" (Херсон), "Реал -Фарма "(Одесса).
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Пары команд, которые сыграют в первом предварительном раунде Кубка Украины:
"Подолье" (Хмельницкий) – "Металлург" (Запорожье)
"Нива" (Тернополь) – "Виктория" (Николаевка)
"Реал-Фарма" (Одесса) – "Нива" (Винница)
"ЛНЗ-Лебедин" (Лебедин) – "Полесье" (Житомир)
"Нефтяник-Укрнефть" (Ахтырка) – "Горняк" (Кривой Рог)
"Калуш" (Калуш) – "Буковина" (Черновцы)
"Таврия Симферополь" (Херсон) – "Чайка" (П. Бощаговка)
"Верес" (Ровно) – "Проходи" (Ужгород)
"Энергия" (Новая Каховка) – "Кристалл" (Херсон)
"Никополь" (Никополь) – "Мир" (Горностаевка)
Базовый день проведения матчей первого этапа – 18 июля.
Второй предварительный этап (всего – 28 команд) состоится 22 августа: 10 победителей первого предварительного этапа; 16 команд первой лиги ПФЛ и "Кремень" (Кременчуг) и "Черкасская-Академия" (Билозирря) как команды первой лиги, перешли во вторую лигу.