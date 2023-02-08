Путин будет давить, – Мусиенко о том, как быстро Россия и Иран смогут построить завод дронов

Возобновить изготовление беспилотников в кратчайшие сроки России и Ирана не удастся. Впрочем, не стоит рассчитывать, что на это уйдут годы.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, российский диктатор будет делать все возможное, чтобы ускорить производство смертоносных дронов.

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Сколько времени понадобится

Александр Мусиенко объяснил, что на это нужно не слишком много.

"Я думаю, что где-то несколько месяцев, не меньше для того, чтобы запустить", – подчеркнул он.

По его мнению, Россия будет ускорять этот процесс. Впрочем, не стоит забывать и о факте хищения бюджетных средств, что может снизить скорость строительства завода.

Хотя, конечно, что Путин лично будет давить на то, чтобы это как можно скорее стало реальностью,

– сосредоточил внимание Мусиенко.

По его мнению, все же реализовать задуманное очень быстро невозможно. Однако не говорится о годах.

Александр Мусиенко предположил, когда Россия и Иран могут возобновить строительство завода с дронами: смотрите видео

Стоит ли бояться иранских дронов

Руководитель Центра военно-правовых исследований сообщил, что атаки в канун Нового года, в новогоднюю ночь и после нее уже не имели желаемого для России результата.

"В начале использования Shahed Россия имела в принципе 10–15%, а иногда 20% попаданий от общего количества их выпущенных", – отметил он.

Мусиенко объяснил, что тогда иранские дроны попадали в украинскую инфраструктуру и разрушали жилые дома.

Сейчас мы увидели, что как раз в конце декабря и в январе 95–100% они были сбиты,

– объяснил он.

По его мнению, участились случаи, когда эти беспилотники сбиваются более простыми и дешевыми средствами: зенитки, пулеметы, ПЗРК.

"Мы с ними научились бороться!" – убежден Мусиенко.

Но это не повод расслабляться.

Чего еще можно ожидать

Александр Мусиенко подчеркнул, что Россия с Ираном действительно попытаются усовершенствовать беспилотники. Впрочем, по его мнению, украинцы смогут сбивать такие цели.

К тому же активно говорится о передаче Украине систем ПВО от стран-партнеров. К примеру, о поставках соответствующих комплексов уже заявили Франция и Италия.

"Германия весной планирует передать еще батареи IRIS-T. Также есть решение США в этом году передать дополнительные системы NASAMS. Об этом объявила также Канада", – рассказал он.

Александр Мусиенко убежден, что в этой сфере мы также укрепляемся.

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