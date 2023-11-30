Сделали большой шаг вперед: какие достижения первого заседания Совета Украина – НАТО

30 ноября 2023, 10:30
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В Брюсселе 29 ноября состоялось первое заседание Совета Украина – НАТО. Это уже большой шаг вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж, отметив, что само существование Совета Украина – НАТО – это уже большой шаг вперед. Этот формат является политическим инструментом для принятия решений совместно со странами Альянса. Он уже приближает нас к политической части НАТО.

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Украина имеет в этом формате равный голос со всеми остальными представителями. В предыдущем формате Комиссии Киев больше докладывал об успехах и изменениях, а НАТО затем оценивало этот результат.

Такие площадки, как Совет Украина – НАТО, чрезвычайно важны. Мы доносим на них информацию, которая нужна. Решения в странах-членах Альянса не возникают сами по себе. Это результат переговоров, встреч. На основе таких встреч мы доносим информацию, что нам нужно,
– сказал Джердж.

Обратите внимание! Венгрия годами блокировала политические встречи между Украиной и НАТО. Но в 2023 году Альянс проигнорировал венгерское вето. Украина становится ближе в НАТО.

Смотрите разговор с Сергеем Джерджем на ютубе 24 Канала

Также Украина согласовала с Альянсом новый план реформ – Годовую национальную программу. Это новый формат, который, хоть и повторяет предыдущие похожие документы, но является качественно другим. Он более четкий и более лаконично сформулирован.

Совет Украина – НАТО: кратко

  • 29 ноября в Брюсселе состоялось первое заседание Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в кулуарах там подтвердили, что усталости от войны нет.
  • Также Кулеба подчеркнул, что Украина решительно настроена вернуть контроль над всеми своими территориями. Ни один вариант "обмена" не рассматривается. Ведь победа Украины важна не только для украинцев, но и для всего евроатлантического сообщества.
  • В НАТО отметили успехи ВСУ. Там отдельно отметили успехи в Черном море.

Автор: Петро Синєокий