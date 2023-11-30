Сделали большой шаг вперед: какие достижения первого заседания Совета Украина – НАТО

В Брюсселе 29 ноября состоялось первое заседание Совета Украина – НАТО. Это уже большой шаг вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж, отметив, что само существование Совета Украина – НАТО – это уже большой шаг вперед. Этот формат является политическим инструментом для принятия решений совместно со странами Альянса. Он уже приближает нас к политической части НАТО.

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Украина имеет в этом формате равный голос со всеми остальными представителями. В предыдущем формате Комиссии Киев больше докладывал об успехах и изменениях, а НАТО затем оценивало этот результат.

Такие площадки, как Совет Украина – НАТО, чрезвычайно важны. Мы доносим на них информацию, которая нужна. Решения в странах-членах Альянса не возникают сами по себе. Это результат переговоров, встреч. На основе таких встреч мы доносим информацию, что нам нужно,

– сказал Джердж.

Венгрия годами блокировала политические встречи между Украиной и НАТО. Но в 2023 году Альянс проигнорировал венгерское вето. Украина становится ближе в НАТО.

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Также Украина согласовала с Альянсом новый план реформ – Годовую национальную программу. Это новый формат, который, хоть и повторяет предыдущие похожие документы, но является качественно другим. Он более четкий и более лаконично сформулирован.

Совет Украина – НАТО: кратко