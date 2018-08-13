Совет судей отреагировал на решение ГПУ по делу Кернеса

Совет судей стал на защиту своего коллеги Андрея Антонова, который вел дело Кернеса. Они считают, что осуждать его решения не имеют права.

В Генеральной прокуратуре Украины считают закрытие дела против харьковского мэра Геннадия Кернеса незаконным и открыли уголовное производство по этому факту.

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А вот Совет судей осудил такое решение против своего коллеги.

Публичная критика и правовая оценка принятого судебного решения до того, как оно будет пересмотрено в апелляционном порядке является недопустимым и не согласуется с принципом независимости суда,

– заявил председатель комитета Совета судей Украины Андрей Жук.

Напомним, 10 августа судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского главы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников как отказ от обвинения и закрыл уголовное дело. В свою очередь, потерпевший по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса Сергей Ряполов, намерен обжаловать закрытие производства.

Что такое дело Геннадия Кернеса?25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Євромайдана в Харькове. 2 марта 2015 года Геннадию Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, в частности, незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки, угроза убийством.