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Совет судей отреагировал на решение ГПУ по делу Кернеса

94 Читати новину українською
Геннадий Кернес
Геннадий Кернес / Фото из открытых источников

Совет судей стал на защиту своего коллеги Андрея Антонова, который вел дело Кернеса. Они считают, что осуждать его решения не имеют права.

В Генеральной прокуратуре Украины считают закрытие дела против харьковского мэра Геннадия Кернеса незаконным и открыли уголовное производство по этому факту.

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А вот Совет судей осудил такое решение против своего коллеги.

Публичная критика и правовая оценка принятого судебного решения до того, как оно будет пересмотрено в апелляционном порядке является недопустимым и не согласуется с принципом независимости суда,
– заявил председатель комитета Совета судей Украины Андрей Жук.

Напомним, 10 августа судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского главы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников как отказ от обвинения и закрыл уголовное дело. В свою очередь, потерпевший по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса Сергей Ряполов, намерен обжаловать закрытие производства.

Что такое дело Геннадия Кернеса?25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Євромайдана в Харькове. 2 марта 2015 года Геннадию Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, в частности, незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки, угроза убийством.

Теги: Новости Украины ГПУ Судьи Новости Харькова Геннадий Кернес
Источник: 24 канал
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