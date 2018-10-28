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      Создатели "Симпсонов" могут убрать одного из персонажей по обвинению в расизме

      27 Читати новину українською
      Апу Нахасапимапетилон
      Апу Нахасапимапетилон / Фото из открытых источников

      Создатели мультипликационного сериала "Симпсоны", который выходит с 1989 года, могут убрать одного из персонажей, владельца магазина индийского происхождения Апу Нахасапимапетилона по обвинению в расизме.

      Об этом сообщило издание IndieWire со ссылкой на продюсера Ади Шанкара.

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      Отмечается, что ранее Шанкар проводил конкурс среди поклонников сериала, которым было предложено придумать, как лучше изменить персонажа Апу, которого неоднократно критиковали за ложное изображение американцев индийского происхождения.

      В частности, персонаж говорит с сильным индийским акцентом. Шанкар получил несколько сотен сценариев с вариантами трансформации для Апу и выбрал победителя, однако позже ему стало известно, что создатели "Симпсонов" намерены просто убрать персонаж из сериала.

      Они собираются совсем убрать его, чтобы избавиться от противоречий,
      – рассказал продюсер.

      Он отметил, что узнал об этом от источников, занятых в производстве сериала.

      Персонаж "Симпсонов" часто вызывал обсуждения и споры на социокультурные темы в США. В 2017 году комедийный актер Хари Кондаболу выпустил документальный фильм "Проблема Апу", в котором разбираются стереотипы и негативные убеждения о людях индийского и южноазиатского происхождения.

      Что такое "Симпсоны"?Самый длительный мультсериал в истории американского телевидения: он идет уже 29 сезонов, и сейчас запланирован выпуск как минимум еще одного сезона. Первая мини-серия была показана в "Шоу Трейси Ульмана" 19 апреля 1987 года, а демонстрация полноценных эпизодов началась 17 декабря 1989 года на канале Fox. "Симпсоны" известны телезрителям более чем в 100 странах мира. Журнал Time в 1998 году назвал его лучшим телевизионным сериалом XX века.

      Теги: Новости США Новости культуры LifeStyle Кино
      Источник: 24 Канал
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