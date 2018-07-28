Создатели "Звездных войн" удивили фанов актерами
В новом эпизоде киносаги "Звездные войны" Марк Хэмилл вновь исполнит роль джедая Люка Скайуокера. Также в эпизоде появится актриса Кэрри Фишер.
Об этом пишет ВВС.
Создатели намерены использовать созданные ранее, но не показанные зрителям, кинозаписи с участием Кэрри Фишер.
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Фишер в предыдущих эпизодах киносаги исполнила роль принцессы Леи. Актриса умерла в декабря 2016 года от остановки сердца.
Роль Лендо Калриссиан вновь исполнит 81-летний Билли Ди Уильямс. В фильме также появятся британские актеры Энтони Дэниелс и Ричард Э. Грант.
"Звездные войны. Эпизод IX" должны выйти на экраны в конце 2019-го.
Источник: 24 Канал
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