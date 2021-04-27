В Днепровской больнице медики спасли младенца. Он родился от мамы, заразившейся коронавирусом во время беременности.

Ребенок родился с повышенной температурой. Медикам удалось ее стабилизировать. К теме Получили в последние минуты: в Сокальской ЦРБ едва хватило кислорода для пациентов с COVID-19 К счастью, и мама, и младенец выздоровели и уже выписаны из больницы. Что известно о коронавирусе в Днепре у детей Всего 2 369 подтвержденных случаев коронавирусной болезни среди детей зарегистрировали в Днепре с начала пандемии.

Главный врач Городской детской клинической больницы № 6 Лина Чергинец прокомментировала ситуацию.

Она отметила, что в этой больнице было 394 пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса, 93 из них госпитализировали.

Лина Чергинец добавила, что наибольшее количество "ковидных" пневмоний у детей зарегистрировали в марте 2021 года.

За минувшие сутки, 26 апреля, на Днепропетровщине зафиксировали 444 новых случая коронавируса.