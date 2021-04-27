Спасли младенца с COVID-19: В Днепре медики сохранили еще одну жизнь
В Днепровской больнице медики спасли младенца. Он родился от мамы, заразившейся коронавирусом во время беременности.
Источник:"Наше місто"
Ребенок родился с повышенной температурой. Медикам удалось ее стабилизировать.
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К счастью, и мама, и младенец выздоровели и уже выписаны из больницы.
Что известно о коронавирусе в Днепре у детей
- Всего 2 369 подтвержденных случаев коронавирусной болезни среди детей зарегистрировали в Днепре с начала пандемии.
- Главный врач Городской детской клинической больницы № 6 Лина Чергинец прокомментировала ситуацию.
- Она отметила, что в этой больнице было 394 пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса, 93 из них госпитализировали.
- Лина Чергинец добавила, что наибольшее количество "ковидных" пневмоний у детей зарегистрировали в марте 2021 года.
- За минувшие сутки, 26 апреля, на Днепропетровщине зафиксировали 444 новых случая коронавируса.
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