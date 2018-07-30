Специалисты назвали самые вредные сладости для здоровья

Немногие сладости являются полезными, но некоторые из них могут спровоцировать еще и серьезные проблемы со здоровьем.

По словам специалистов, больше всего вредных веществ содержится именно в сладостях для детей – драже, цветные карамельки, конфеты и желейки часто содержат вредные искусственные красители, передает Мaximum.

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Некоторые ингредиенты этих сладостей могут спровоцировать пищевое отравление.

Печенья и вафли сделаны на основе маргарина и содержат вредные трансжиры, которые могут стать причиной появления онкологических заболеваний.

Но совсем от сладкого отказаться трудно – оно является отличным антидепрессантом и поддерживает хорошее настроение. Поэтому лучше всего готовить для малышей вкусности дома, или же покупать сладости от проверенных производителей.

Также специалисты рекомендуют предоставлять преимущество зефиру, черному шоколаду, мармеладу и другим здоровым вкусностям.

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