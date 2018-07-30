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Специалисты назвали самые вредные сладости для здоровья

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Наиболее вредные сладости для здоровья
Наиболее вредные сладости для здоровья / unsplash.com

Немногие сладости являются полезными, но некоторые из них могут спровоцировать еще и серьезные проблемы со здоровьем.

По словам специалистов, больше всего вредных веществ содержится именно в сладостях для детей – драже, цветные карамельки, конфеты и желейки часто содержат вредные искусственные красители, передает Мaximum.

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Некоторые ингредиенты этих сладостей могут спровоцировать пищевое отравление.

Печенья и вафли сделаны на основе маргарина и содержат вредные трансжиры, которые могут стать причиной появления онкологических заболеваний.

Но совсем от сладкого отказаться трудно – оно является отличным антидепрессантом и поддерживает хорошее настроение. Поэтому лучше всего готовить для малышей вкусности дома, или же покупать сладости от проверенных производителей.

Также специалисты рекомендуют предоставлять преимущество зефиру, черному шоколаду, мармеладу и другим здоровым вкусностям.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Дети Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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