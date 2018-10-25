Спи, солнышко, – Яна Глущенко умилила сеть воспоминаниями о Марине Поплавской из "Дизель Шоу"

Украинская актриса и юмористка Яна Глущенко, которая была травмирована в жуткой аварии с коллегами "Дизель Шоу", долго не могла комментировать ДТП. Сейчас звезда решила нарушить молчание и присоединиться к словам скорби.

Яна Глущенко до сих пор преодолевает последствия страшной аварии, в которую она попала с актерами "Дизель Шоу". Знаменитость получила многочисленные травмы и сразу же была госпитализирована. В результате столкновения погибла ее подруга – талантливая актриса Марина Поплавская.

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Впервые со времени смертоносной аварии Яна Глущенко решила нарушить свое молчание и прокомментировать трагедию. Актриса призналась, что для нее было шоком услышать новость о гибели Марины Поплавской, ведь со звездой она тесно общалась. В свое время коллега даже помогла Яне Глущенко наладить личную жизнь.

Я долго молчала, потому что не знала, что написать. Шок, страх, горе. Наша Мари (она никогда не любила, когда к ней обращаются по отчеству), наша Марианна, моя маленькая... Она всегда была нашей наставницей, мудрой, доброй и очень ранимой душой. У нас с ней были свои особые отношения. Моя Музя (так я ее называла), сыграла большую роль в моих личных отношениях, за что я ей очень благодарна,

– призналась Яна Глущенко.

По словам актрисы, Марина Поплавская была не только мудрым советником, но и человеком, который всегда примиряла актеров "Дизель Шоу". Кроме этого, каждое ее слово можно было добавлять к постановкам, ведь, по словам Яны Глущенко, актриса отличалась тонким чувством юмора.

"Мариша всегда любила юмор, выражения из ее уст можно было записывать на цитаты! Ты всегда нас мирила, мудро рассуждала и ела много шоколада (конечно же черного, там же меньше калорий). С тобой у нас самые теплые и добрые воспоминания. Я знаю, Музя, ты не хочешь, чтобы мы плакали, ты всегда любила сарказм, так что твои танометры в хороших руках! Безумно любим тебя, девочка! Мы и весь мир! Спи, солнышко, а мы будем стараться и дальше тебя только радовать. Люблю, Лялюня", – добавила Яна Глущенко.

Напомним, что 20 октября утром недалеко от Киева автобус с актерами "Дизель Шоу", которые возвращались после выступления во Львове, столкнулся с фургоном. В результате аварии погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме этого, с многочисленными травмами были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

Кто такая Марина Поплавская?Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.