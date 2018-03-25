Спилберг считает, что фильмы Netflix не могут получать "Оскары"

Известный американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что фильмы от Netflix не могут получать "Оскары", потому что они не могут сравнить с кинолентами.

Стивен Спилберг заявил, что фильмы, снятые стриминговыми сервисами, не должны претендовать на премию "Оскар". Режиссер подчеркнул, что такие сервисы, как Netflix или Amazon, являются "настоящей угрозой для кинозрителей", говорится в издании Buro247 со ссылкой на ITV NEWS.

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Спилберг считает, что фильмы, снятые для телевидения, не могут стоять в одном ряду с фильмами, снятыми для кинотеатров.

"Вы можете получить за шоу "Эмми", если оно действительно хорошее, но не "Оскар". Я не думаю, что фильмы, которые показали несколько кинотеатров в течение недели, могут номинироваться на премию", – говорит режиссер.

Напомним, культовый голливудский режиссер Стивен Спилберг намерен снять ремейк знаменитого мюзикла "Вестсайдская история" о Ромео и Джульетте.