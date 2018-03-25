17:11
25 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
3°C -14°C
  • понедельник
    4°C -6°C
  • вторник
    5°C -3°C
  • среда
    0°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Спилберг считает, что фильмы Netflix не могут получать "Оскары"

193 Читати новину українською
Спилберг считает, что фильмы Netflix не могут получать
Спилберг считает, что фильмы Netflix не могут получать "Оскары" / Фото из открытых источников

Известный американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что фильмы от Netflix не могут получать "Оскары", потому что они не могут сравнить с кинолентами.

Стивен Спилберг заявил, что фильмы, снятые стриминговыми сервисами, не должны претендовать на премию "Оскар". Режиссер подчеркнул, что такие сервисы, как Netflix или Amazon, являются "настоящей угрозой для кинозрителей", говорится в издании Buro247 со ссылкой на ITV NEWS.

Читайте также: Легендарный режиссер Спилберг рассказал об украинских корнях

Спилберг считает, что фильмы, снятые для телевидения, не могут стоять в одном ряду с фильмами, снятыми для кинотеатров.

"Вы можете получить за шоу "Эмми", если оно действительно хорошее, но не "Оскар". Я не думаю, что фильмы, которые показали несколько кинотеатров в течение недели, могут номинироваться на премию", – говорит режиссер.

Напомним, культовый голливудский режиссер Стивен Спилберг намерен снять ремейк знаменитого мюзикла "Вестсайдская история" о Ромео и Джульетте.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Стивен Спилберг
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук