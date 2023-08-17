В "Единой России" появился свой Зеленский: россияне требуют, чтобы он сменил фамилию

Партия Путина выдвинула кандидатуру тезки президента Украины на выборы в Смоленске. В избирательных списках в областную думу баллотируется Александр Зеленский.

Во время встречи губернатора на кандидата обратил внимание пожилой мужчина. Он возмутился, потому что якобы это оскорбляет участников войны против Украины.

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Зеленский баллотируется от "Единой России"

В Смоленской области в списках правящей партии "Единая Россия" появился кандидат Александр Зеленский. Он баллотируется в областную думу. На депутата с "возмутительной" фамилией обратил внимание пожилой россиянин.

Дед заявил, что кандидат должен сняться с выборов или же сменить фамилию. Будто бы это оскорбляет участников войны против Украины, которую россияне назвали "СВО". Он громко заявил, что "персонажа с фамилией Зеленский быть не должно".

На слова россиянина люди отреагировали неоднозначно. Их развеселило выступление мужчины и во время его речи они громко смеялись. Однако в конце они начали аплодировать "настоящему патриоту".

В партии Путина заявили, что фамилия не является основанием для снятия с выборов. За своих однофамильцев депутат ответственности не несет.

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