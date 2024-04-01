Последствия уничтожения А-50: оккупанты опубликовали список ликвидированного экипажа
Источник:LIGA.net
В ночь 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50У. В сети россияне распространили перечень членов экипажа, погибших.
Напомним, что российский самолет был уничтожен благодаря совместной операции Воздушных сил ВСУ и Главного управления разведки. Ранее сообщалось, что на его борту было 10 оккупантов.
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Погибшие члены экипажа А-50
В российской соцсети Вконтакте появилась информация о списке погибших на борту самолета А-50У. Источник издания в Силах безопасности и обороны подтвердил правдивость этого списка, но отметил, что он может быть неполным.
Группа из города Иваново разместила сообщение о прощании с экипажем самолета под номером 42, который был сбит 23 февраля над территорией Краснодарского края.
Список погибших:
- Боровиков Валерий, майор, командир;
- Чанцев Михаил, майор, помощник командира;
- Провалов Александр, капитан, штурман;
- Васильев Сергей, капитан, бортовой инженер бортовой инженер;
- Хрулев Дмитрий, прапорщик, старший воздушный радист;
- Федосов Сергей, майор, начальник расчета – старший смены старший смены;
- Рулюк Александр, майор, штурман наведения – оператор;
- Тельманов Валерий, лейтенант, штурман наведения – оператор;
- Белов Алексей, капитан, старший бортовой инженер – оператор;
- Солдаткин Егор, майор; бортовой инженер – оператор.
Ликвидированные члены экипажа А-50 / фото из Вконтакте
Уничтожение А-50 над Азовским морем 23 февраля: что известно
- Около 19:40 появилась информация о возможной ликвидации самолета оккупантов на юге Украины. Уже в 20:08 командующий Воздушных сил Николай Олещук официально подтвердил эту информацию.
- Оказалось, что самолет устанавливал ловушки, одна из которых приманила украинскую ракету. На видеозаписи со сбивания самолета можно увидеть, как он выпускает тепловые и, возможно, радиолокационные ловушки.
- Наталья Гуменюк рассказала, что после того, как ВСУ начали сбивать российские разведывательные самолеты А-50 оккупанты пытаются найти способ компенсировать их отсутствие. Для этого враг активно использует беспилотники.