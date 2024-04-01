Последствия уничтожения А-50: оккупанты опубликовали список ликвидированного экипажа

В ночь 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50У. В сети россияне распространили перечень членов экипажа, погибших.

Напомним, что российский самолет был уничтожен благодаря совместной операции Воздушных сил ВСУ и Главного управления разведки. Ранее сообщалось, что на его борту было 10 оккупантов.

Смотрите также У оккупантов минус РЭБ "Житель": ССО показали эпическое видео уничтожения

Погибшие члены экипажа А-50

В российской соцсети Вконтакте появилась информация о списке погибших на борту самолета А-50У. Источник издания в Силах безопасности и обороны подтвердил правдивость этого списка, но отметил, что он может быть неполным.

Группа из города Иваново разместила сообщение о прощании с экипажем самолета под номером 42, который был сбит 23 февраля над территорией Краснодарского края.

Список погибших:

Боровиков Валерий, майор, командир;

Чанцев Михаил, майор, помощник командира;

Провалов Александр, капитан, штурман;

Васильев Сергей, капитан, бортовой инженер бортовой инженер;

Хрулев Дмитрий, прапорщик, старший воздушный радист;

Федосов Сергей, майор, начальник расчета – старший смены старший смены;

Рулюк Александр, майор, штурман наведения – оператор;

Тельманов Валерий, лейтенант, штурман наведения – оператор;

Белов Алексей, капитан, старший бортовой инженер – оператор;

Солдаткин Егор, майор; бортовой инженер – оператор.

Ликвидированные члены экипажа А-50 / фото из Вконтакте

Уничтожение А-50 над Азовским морем 23 февраля: что известно