Спорт IQ. Тайский бокс

Поединок свободных людей. Именно так переводится Муай тай. В мире этот вид спорта еще часто называют тайским боксом. Хотя здесь можно бить не только руками. И это делает муай тай чрезвычайно ярким единоборством.

Муай тай – это вам не бокс. Здесь бойцы джебами и апперкотами не ограничиваются. Один из самых жестких видов спорта при этом имеет свои древние ритуалы, которые дожили и до наших дней.

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Боевое искусство муай тай было основано больше 2 тысяч лет назад, но мировую известность этот спорт получил только во второй половине ХХ века. Мировой интерес к спорту был вызван несколькими впечатляющими победами тайских бойцов над представителями других восточных единоборств.

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