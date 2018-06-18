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Спорт IQ. Автогонки "24 часа Ле-Мана"

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"24 часа Ле-Мана" – это гонки, которые олицетворяют понятие автоспорта. Одна эпоха, которая выжимает все соки из людей и их автомобилей.

Победа здесь – по умолчанию дарит легендарный статус пилотам, а производителям суперкаров приносит впечатляющие финансовые дивиденды.

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"Победил в воскресенье – продал в понедельник" – такая поговорка гуляет по "Ле-Ману". И она метко описывает цену триумфа на престижном автомарафоне. Все лучшие концерны готовы воевать за победу, так как первое место в гонке "24 часа Ле-Мана" гарантирует, что твои автомобили в салонах не задержатся.

Автогонки – это не только адреналин и запредельные скорости. Это постоянный риск на грани жизни и смерти, а когда гонка длится 24 часа, опасность умножается в несколько раз, и пострадать здесь могут не только главные участники действа.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Новости спорта экстрим Гонки Спорт IQ
Источник: 24 канал
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