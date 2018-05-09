Спорт IQ. Этнический футбол

Футбол как национальная идентичность. Игра, которая под завязку забивает зрителями четвертую по величине арену Европы. Однако почти полностью изолирована на международной арене.

Все это – гэльский футбол. Игра, которая является настоящей гордостью независимых ирландцев.

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А в Австралии можно не только встретить на дороге дикого кенгуру, нырнуть в Тихий океан и наткнуться на крупнейший в мире коралловый риф. Или же воочию увидеть голубые горы и розовое озеро, или наслаждаться музыкой в ​​самым футуристическим оперным театром на планете. Причин провести почти двое суток в самолете, чтобы добраться до Австралии, хватает. Еще одной может стать необычный футбол.

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