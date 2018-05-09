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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Телеканал новостей 24 Программы Спорт IQ
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Спорт IQ. Этнический футбол

Спорт IQ 59 Читати новину українською

Футбол как национальная идентичность. Игра, которая под завязку забивает зрителями четвертую по величине арену Европы. Однако почти полностью изолирована на международной арене.

Все это – гэльский футбол. Игра, которая является настоящей гордостью независимых ирландцев.

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А в Австралии можно не только встретить на дороге дикого кенгуру, нырнуть в Тихий океан и наткнуться на крупнейший в мире коралловый риф. Или же воочию увидеть голубые горы и розовое озеро, или наслаждаться музыкой в ​​самым футуристическим оперным театром на планете. Причин провести почти двое суток в самолете, чтобы добраться до Австралии, хватает. Еще одной может стать необычный футбол.

Больше об этнической "игре миллионов" – смотрите в программе.

Теги: Новости спорта Спорт IQ
Источник: 24 Канал
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