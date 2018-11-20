Спорт навыворот. Как морской дьявол Росс Эджли проплыл вокруг Великобритании,
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – о единственном человеке на всей планете, который проплыла вокруг Великобритании. Британец Росс Эджли преодолел 2879 километров за 157 дней, ни разу не сойдя на сушу. Днем сорвиголова без ласт проплывал по 6-12 часов, а остальное время отдыхал на яхте, которая его сопровождала.
Также в выпуске:
Как Росс Эджли готовился к заплыву: левое плечо оказалось значительно слабее и его пришлось тренировать отдельно.
Первые дни эксперимента сразу показали все возможные трудности: язык начал облезать от соли, а шею ужасно натирал водолазный костюм.
Сколько приходилось есть спортсмену, чтобы преодолевать такие безумные расстояния.
Главными врагами британца оказались медузы, которые в течение почти полугодового заплыва ужалили его 37 раз.
Как проплыл вокруг Великобритании.
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