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      Спорт навыворот. Как морской дьявол Росс Эджли проплыл вокруг Великобритании,

      Спорт навыворот 27 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – о единственном человеке на всей планете, который проплыла вокруг Великобритании. Британец Росс Эджли преодолел 2879 километров за 157 дней, ни разу не сойдя на сушу. Днем сорвиголова без ласт проплывал по 6-12 часов, а остальное время отдыхал на яхте, которая его сопровождала.

      Также в выпуске:

      Как Росс Эджли готовился к заплыву: левое плечо оказалось значительно слабее и его пришлось тренировать отдельно.

      Первые дни эксперимента сразу показали все возможные трудности: язык начал облезать от соли, а шею ужасно натирал водолазный костюм.

      Сколько приходилось есть спортсмену, чтобы преодолевать такие безумные расстояния.

      Главными врагами британца оказались медузы, которые в течение почти полугодового заплыва ужалили его 37 раз.

      Как проплыл вокруг Великобритании.

       

       

      Теги: Великобритания Спорт Водные виды спорта Спорт навыворот
      Источник: 24 канал
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