Спорт навыворот. Как морской дьявол Росс Эджли проплыл вокруг Великобритании,

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – о единственном человеке на всей планете, который проплыла вокруг Великобритании. Британец Росс Эджли преодолел 2879 километров за 157 дней, ни разу не сойдя на сушу. Днем сорвиголова без ласт проплывал по 6-12 часов, а остальное время отдыхал на яхте, которая его сопровождала.

Также в выпуске: Как Росс Эджли готовился к заплыву: левое плечо оказалось значительно слабее и его пришлось тренировать отдельно. Первые дни эксперимента сразу показали все возможные трудности: язык начал облезать от соли, а шею ужасно натирал водолазный костюм. Сколько приходилось есть спортсмену, чтобы преодолевать такие безумные расстояния. Главными врагами британца оказались медузы, которые в течение почти полугодового заплыва ужалили его 37 раз. Как проплыл вокруг Великобритании.