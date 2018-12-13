В матче между полтавской "Ворсклой" и "Спортингом" лиссабонскому клубу уже трижды удалось отличиться голами.

На 17 минуте Монтеро воспользовался ошибкой защитников полтавского клуба и головой переправил мяч в сетку ворот Ткаченка.

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Видео гола Монтеро

Удвоил преимущество хозяев Луиш, который завершил прекрасную многоходовку португальцев на 35 минуте.

Видео гола Луиша

На 44 минуте счет уже стал неприличным. Лиссабонцы быстро разыграли штрафной, чем застали врасплох игроков "Ворсклы". Быстрая атака "Спортинга" завершилась автоголом Даллку.

Видео автогола Даллку

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