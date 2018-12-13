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      "Спортинг" разгромил "Ворсклу": видео голов

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      Спортинг Ворскла видео голов матча Лига Европы 2018 2019
      Спортинг - Ворскла видео голов

      В матче между полтавской "Ворсклой" и "Спортингом" лиссабонскому клубу уже трижды удалось отличиться голами.

      На 17 минуте Монтеро воспользовался ошибкой защитников полтавского клуба и головой переправил мяч в сетку ворот Ткаченка.

      Читайте также: Лига Европы: результаты матчей и видео голов 13 декабря

      Видео гола Монтеро

      Удвоил преимущество хозяев Луиш, который завершил прекрасную многоходовку португальцев на 35 минуте.

      Видео гола Луиша

      На 44 минуте счет уже стал неприличным. Лиссабонцы быстро разыграли штрафной, чем застали врасплох игроков "Ворсклы". Быстрая атака "Спортинга" завершилась автоголом Даллку.

      Видео автогола Даллку

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      Теги: Футбол Лига Европы Спорт ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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