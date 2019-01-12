Спортивный директор "Малаги" рассказал, зачем клуб приобрел Селезнева

Спортивный директор "Малаги" Хосе Луис Перес Каминеро рассказал СМИ, почему его клуб взял в аренду у "Акхисара" украинского нападающего Евгения Селезнева.

Каминеро, в частности, отметил мощность и хороший удар украинском Селезнева.

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Мы искали футболиста-бойца, который может забивать голы и обладает мощностью. В Селезнева есть пас и хороший удар. Мы получили хорошие отчеты о его игре. Тренер уже работал с ним, хорошо его знает. Селезнев – футболист, который нам нужен для достижения цели. Мы не говорим о контрактах, говорим о возможностях,

– сказал Каминеро.

Напомним, что 10 января Евгений Селезнев официально стал игроком испанской "Малаги". Клуб арендовал игрока у турецкого "Аксихара".

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