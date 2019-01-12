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      Спортивный директор "Малаги" рассказал, зачем клуб приобрел Селезнева

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      Евгений Селезнев
      Евгений Селезнев / Скриншот

      Спортивный директор "Малаги" Хосе Луис Перес Каминеро рассказал СМИ, почему его клуб взял в аренду у "Акхисара" украинского нападающего Евгения Селезнева.

      Каминеро, в частности, отметил мощность и хороший удар украинском Селезнева.

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      Мы искали футболиста-бойца, который может забивать голы и обладает мощностью. В Селезнева есть пас и хороший удар. Мы получили хорошие отчеты о его игре. Тренер уже работал с ним, хорошо его знает. Селезнев – футболист, который нам нужен для достижения цели. Мы не говорим о контрактах, говорим о возможностях,
      сказал Каминеро.

      Напомним, что 10 января Евгений Селезнев официально стал игроком испанской "Малаги". Клуб арендовал игрока у турецкого "Аксихара".

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      Теги: Спорт Футбол Евгений Селезнев
      Источник: 24 Канал
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