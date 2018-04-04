"Спортивный Оскар 2017": в Киеве раздали награды
Национальный олимпийский комитет Украины наградил лучших спортсменов и тренеров 2017 года.
Торжественная церемония награждения "Герои спортивного года 2017" состоялась 4 апреля в Украинском доме в Киеве.
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Первым лауреатом церемонии, которую называют украинским "Спортивным Оскаром", стала 17-летняя дзюдоистка Дарья Белодед, которая победила в номинации "Олимпийская надежда Украины".
Паралімпійська чемпіонка Людмила Ляшенко, яка привезла з Ігор у Пхьончхані-2018 одразу 3 бронзи та 1 золото, стала переможницею в номінації "Сильні духом".
Лучшей командой 2017року признана сборная Украины по синхронному плаванию, а их тренер Светлана Саидова признана лучшим тренером года.
Главные спортивные "оскары" получили фехтовальщица Ольга Харлан и боксер Александр Хижняк. Именно их признали лучшими спортсменами 2017 года.