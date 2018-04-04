"Спортивный Оскар 2017": в Киеве раздали награды

Национальный олимпийский комитет Украины наградил лучших спортсменов и тренеров 2017 года.

Торжественная церемония награждения "Герои спортивного года 2017" состоялась 4 апреля в Украинском доме в Киеве.

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Первым лауреатом церемонии, которую называют украинским "Спортивным Оскаром", стала 17-летняя дзюдоистка Дарья Белодед, которая победила в номинации "Олимпийская надежда Украины".

Першим лауреатом церемонії "Герої спортивного року - 2017" у номінації "Олімпійська надія України" стає.... Дар'я Білодід! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/3M9ztNiKjm — НОК України (@OlympicUA) 4 квітня 2018 р.

Паралімпійська чемпіонка Людмила Ляшенко, яка привезла з Ігор у Пхьончхані-2018 одразу 3 бронзи та 1 золото, стала переможницею в номінації "Сильні духом".

Лучшей командой 2017року признана сборная Украины по синхронному плаванию, а их тренер Светлана Саидова признана лучшим тренером года.

Найкращою командою 2017 року визнано збірну України з синхронного плавання - Ганна Волошина, Анастасія Савчук, Олександра Кашуба, Валерія Апрєлєва, Єлизавета Яхно, Ксенія Сидоренко, Яна Нарєжна, Владислава Алексіїва та Марина Алексіїва!#OlympicHeroesUA pic.twitter.com/uNfCcfd9xl — НОК України (@OlympicUA) 4 квітня 2018 р.

Главные спортивные "оскары" получили фехтовальщица Ольга Харлан и боксер Александр Хижняк. Именно их признали лучшими спортсменами 2017 года.