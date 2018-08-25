Спортсмен протащил три пожарных авто на 12 метров: появилось захватывающее видео

Один силач против трех пожарных машин. В Житомире местный стронгмен поставил перед собой цель не только сдвинуть с места более 40 тонн, но и протянуть их. Удалось ли Андрею Прокопенко установить рекорд Украины и почему выбрал для этого именно пожарные машины – за всем наблюдали наши журналисты.

Пожарные МАЗы подгоняют на место заранее – машины в полном боевом снаряжении с гидрантами, насосами и другим оборудованием. Один такой автомобиль весит 14,5 тонн.

Читайте также: Путешествия по Украине: удивительные места Житомирщины, которые следует увидеть воочию

За плечами у богатыря Андрея Прокопенко уже с десяток рекордов Украины и даже один рекорд мира – тогда Андрей сумел протянуть 15 микроавтобусов, которые весили более полусотни тонн. Особой подготовки к рекорду, признается мужчина, не было. Подобное он будет выполнять впервые.

У меня проходят обычные тренировки в тренажерном зале. Три раза в неделю обычные тренировки, за неделю до рекорда были легкие нагрузки, чтобы не травмироваться,

– отметил рекордсмен Андрей Прокопенко.

Рекорд житомирянина официально регистрируют представители Книги рекордов Украины – три машины он за 37 секунд протянул на 12 метров.

Житомирянин протянул пожарные автомобили весом 42 тонны

"Один автомобиль трудно сдвинуть с места, а здесь их целых три – это настоящий рекорд, Виктор – настоящий герой", – заявил представитель Книги рекордов Украины Андрей Масюк.

В Житомире установили рекорд Украины

Ко Дню Независимости свой рекорд Андрей Прокопенко приурочил не случайно. Хотел доказать, что украинцы – самая сильная нация в мире. Богатырь поставил перед собой цель, что я сможет потянуть три автомобиля. Зрители не сдерживали эмоций, особенно радовались дети.

"Виктор – очень крутой пацан. Думал, что только в сказках такое может быть", – сказал местный житель Александр.



Андрей Прокопенко

На достигнутом Андрей Прокопенко останавливаться не собирается, уже в скором времени обещает новые рекорды, в частности, хочет протянуть пассажирский самолет и корабль.