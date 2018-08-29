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Spotify назвал 20 главных хитов лета, которые взорвали сеть

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Spotify назвал 20 главных хитов лета, которые взорвали сеть
Spotify назвал 20 главных хитов лета, которые взорвали сеть / www.gettyimages.in

Стриминговий музыкальный сервис Spotify определил рейтинг 20 самых популярных треков лета, которые больше всего слушали пользователи. Первое место заняла композиция рэпера Дрейка "In My Feelings", – с 1 июня по 20 августа меломаны прослушали ее 393 миллионов раз.

Об этом сообщается на Mashable.

В рейтинг наиболее прослушиваемых хитов лета вошли другие известные звезды музыкального шоу-бизнеса. Что интересно, большинство из них являются лишь новичками в своей сфере, но только за год времени смогли завоевать невероятно большую аудиторию.

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И так, всем известная группа Maroon 5 занял второе место с песней "Girls Like You" – ее прослушали 293 миллионов раз. А вот тройку лидеров закрыла знаменитая восходящая звезда Cardi B с треком "I Like It" – у нее 289 миллионов прослушиваний. Рэпер Дрейк стал настоящим рекордсменом – в двадцатку песен вошло сразу 5 его хитов. Успехами также отличился покойный молодой рэпер XXXTentacion (2 песни).

Предлагаем вспомнить 20 главных хитов лета 2018 года, которые взорвали сервис Spotify.

1. Дрейк – "In My Feelings"

 

2. Maroon 5 – "Girls Like You"

 

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3. Cardi B – "I Like It"

 

4. Juice WRLD – "Lucid Dreams"

 

5. XXXTentacion – "Sad!"

 

6. Post Malone – "Better Now"

 

7. Calvin Harris, Dua Lipa – "One Kiss"

 

8. Clean Bandit – "Solo"

 

9. Tyga, Offset – "Taste"

 

10. 5 Seconds of Summer – "Youngblood"

 

11. Drake – "God’s Plan"  

12. Drake – "Nice For What"  

13. Nio Garcia featuring Casper Magico – "Te Boté"

14. Tiësto – "Jackie Chan"  

15. Selena Gomez – "Back To You"  

16. Ariana Grande – "no tears left to cry"  

17. XXXTentacion – "Moonlight" 

18. Drake – "Don’t Matter To Me" 

19. Jonas Blue – "Rise"  

20. Drake – "Nonstop"  

Теги: LifeStyle Музыка Селена Гомес рейтинги
Источник: 24 Канал
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