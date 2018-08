Spotify назвал 20 главных хитов лета, которые взорвали сеть

Стриминговий музыкальный сервис Spotify определил рейтинг 20 самых популярных треков лета, которые больше всего слушали пользователи. Первое место заняла композиция рэпера Дрейка "In My Feelings", – с 1 июня по 20 августа меломаны прослушали ее 393 миллионов раз.

Об этом сообщается на Mashable.

В рейтинг наиболее прослушиваемых хитов лета вошли другие известные звезды музыкального шоу-бизнеса. Что интересно, большинство из них являются лишь новичками в своей сфере, но только за год времени смогли завоевать невероятно большую аудиторию.

И так, всем известная группа Maroon 5 занял второе место с песней "Girls Like You" – ее прослушали 293 миллионов раз. А вот тройку лидеров закрыла знаменитая восходящая звезда Cardi B с треком "I Like It" – у нее 289 миллионов прослушиваний. Рэпер Дрейк стал настоящим рекордсменом – в двадцатку песен вошло сразу 5 его хитов. Успехами также отличился покойный молодой рэпер XXXTentacion (2 песни).

Предлагаем вспомнить 20 главных хитов лета 2018 года, которые взорвали сервис Spotify.

1. Дрейк – "In My Feelings"

2. Maroon 5 – "Girls Like You"

3. Cardi B – "I Like It"

4. Juice WRLD – "Lucid Dreams"

5. XXXTentacion – "Sad!"

6. Post Malone – "Better Now"

7. Calvin Harris, Dua Lipa – "One Kiss"

8. Clean Bandit – "Solo"

9. Tyga, Offset – "Taste"

10. 5 Seconds of Summer – "Youngblood"

11. Drake – "God’s Plan"

12. Drake – "Nice For What"

13. Nio Garcia featuring Casper Magico – "Te Boté"

14. Tiësto – "Jackie Chan"

15. Selena Gomez – "Back To You"

16. Ariana Grande – "no tears left to cry"

17. XXXTentacion – "Moonlight"

18. Drake – "Don’t Matter To Me"

19. Jonas Blue – "Rise"

20. Drake – "Nonstop"